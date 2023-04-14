أسعار الذهب تستقر قرب أعلى مستوياتها في عام

المصدر: رويترز

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استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة قرب أعلى مستوياتها في عام إذ عززت بيانات اقتصادية أمريكية حديثة الآمال في اقتراب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة، مما دفع المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا إلى تسجيل ثاني زيادة أسبوعية على التوالي.

وبحلول الساعة 1108 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2034.89 دولار للأوقية (الأونصة) محوما قرب أعلى مستوى له منذ التاسع من مارس 2022 والذي بلغه في الجلسة السابقة.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2052.30دولار.

وقال بيتر فرتيج المحلل في كوانتتيف لأبحاث السلع الأولية إن الذهب انخفض خلال الجلسة نظرا لأن تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس تزيد مع ارتفاع عائدات السندات.

واقتربت عائدات السندات في منطقة اليورو من أعلى مستوى في شهر مع تحول التركيز إلى مسار التشديد النقدي من جانب البنك المركزي الأوروبي.

وفي الوقت نفسه يبحث الاحتياطي الاتحادي إنهاء رفع أسعار الفائدة في مارس في مواجهة الانهيار المفاجئ لاثنين من البنوك الأمريكية، ومع ذلك ينظر إلى الضغوط التضخمية على أنها أكثر أهمية. ودفعت الأزمة المصرفية الذهب إلى الارتفاع إلى أكثر من ألفي دولار للأوقية.

ويعتبر الذهب تحوطا ضد التضخم والضبابية الاقتصادية، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 26 دولارا للأوقية، بعد أن سجلت ذروة عام عند 26.07 دولار في وقت سابق من الجلسة وتتجه نحو تسجيل خامس مكاسبها الأسبوعية.

وهبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1045.95 دولار . وكذلك هبط البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1498.38 دولار، ويتجهان أيضا إلى تسجيل مكاسب أسبوعية.

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