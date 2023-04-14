الأسهم الأوروبية ترتفع مدعومة بآمال توقف رفع الفائدة الأمريكية

المصدر: رويترز

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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة مقتربة من تسجيل مكاسب أسبوعية للأسبوع الرابع على التوالي، مدعومة بالآمال في أن يوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قريبا رفع أسعار الفائدة بعد تسجيل تضخم أقل من المتوقع في مارس.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش، بعد أن أظهرت بيانات خلال الليل تراجع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في مارس.

وقاد مؤشر أسهم قطاع العقارات المكاسب مرتفعا 0.7 بالمئة، في حين تراجعت أسهم قطاع التأمين 0.6 بالمئة.

واحتفظ المؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية بأعلى مستوياته في 22 عاما الذي سجله يوم الأربعاء وصعد 0.3 بالمئة.

وصعد سهم مجموعة إيرميس 0.9 بالمئة مدعوما بزيادة المبيعات 23 بالمئة في الربع الأول متجاوزة توقعات السوق.

وقفز سهم توم توم 11.8 بعد أن أعلنت شركة تطبيقات الملاحة والخرائط الرقمية الهولندية عن إيرادات أفضل من المتوقع للربع الأول.

وسيراقب المستثمرون عن كثب نتائج الشركات الأمريكية التي سيبدأ الإعلان عنها في وقت لاحق من اليوم مع التركيز على البنوك الكبرى بما في ذلك جي.بي مورجان وويلز فارجو وسيتي جروب، إذ خيمت الأزمة المصرفية الإقليمية في الشهر الماضي والاقتصاد المتباطئ على القطاع المصرفي.

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