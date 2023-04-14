الدولار يفقد قوته مع توقع قرب انتهاء رفع الفائدة الأمريكية

المصدر: رويترز

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تراجع الدولار مقتربا من أدنى مستوى في شهرين مقابل عملات رئيسية اليوم الجمعة بينما حوم اليورو قرب أعلى مستوى في عام، إذ زادت توقعات المتعاملين لنهاية وشيكة لدورة رفع أسعار الفائدة الأمريكية وسط علامات على تباطؤ التضخم.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل الأمريكية أمس الخميس انخفاض مؤشر أسعار المنتجين بأكبر قدر في نحو ثلاث سنوات الشهر الماضي، وذلك بعد يوم من بيانات التضخم التي أشارت إلى اعتدال في أسعار المستهلكين.

وانخفض الدولار مجددا بعد صدور بيانات أمس الخميس وهبط مؤشره إلى أدنى مستوى في شهرين عند 100.84 في الجلسة السابقة.

وسجل 100.95 في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة، ويتجه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بأكثر من واحد بالمئة، وهو أكبر تراجع منذ يناير كانون الثاني.

وارتفع اليورو 0.07 بالمئة إلى 1.1055 دولار، بعد أن صعد إلى أعلى مستوى في عام عند 1.1068 دولار أمس الخميس.

وكان الجنيه الإسترليني أيضا قريبا من أعلى مستوى في 10 أشهر وسجل في أحدث تعاملات 1.2526 دولار.

وظل الدولار الأسترالي مدعوما وسجل نحو 0.6788 دولار اليوم الجمعة بفضل بيانات صينية إيجابية إلى جانب تقرير التوظيف القوي لشهر مارس آذار في أستراليا. وغالبا ما يُستخدم الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي كسيولة بديلة عن اليوان الصيني.

وارتفع الدولار النيوزيلندي أيضا 0.13 بالمئة إلى 0.6305 دولار في التعاملات الآسيوية. وزاد الين الياباني قليلا إلى 132.44 للدولار، في حين ارتفع اليوان في الخارج نحو 0.1 بالمئة إلى 6.8635 للدولار.

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