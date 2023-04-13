النفط يستقر مع موازنة السوق بين مخاوف الركود وشح الإمدادات

المصدر: رويترز

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استقرت أسعار النفط اليوم الخميس إذ وازنت السوق بين احتمالات شح المعروض ومخاوف الركود في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وبحلول الساعة 0935 بتوقيت جرينتش، انخفض خام برنت سبعة سنتات، أو 0.08 بالمئة، إلى 87.26 دولار للبرميل، في حين استقر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 83.26 دولار.

وارتفع الخامان القياسيان اثنين بالمئة أمس الأربعاء إلى أعلى مستوياتهما في أكثر من شهر، إذ حفزت بيانات أظهرت ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بوتيرة أقل الآمال في أن يتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن رفع أسعار الفائدة.

لكن محضر الاجتماع السابق للسياسة النقدية للمركزي الأمريكي أشار إلى أن الضغوط التي يشهدها القطاع المصرفي قد تدفع بالاقتصاد نحو الركود مما قد يضعف الطلب على النفط في الولايات المتحدة.

وقال تاماس فارجا المحلل لدى بي.في.إم للسمسرة في النفط "النمو الاقتصادي العالمي هش ويمكن للضغوط التضخمية أن ترتفع مجددا بسهولة".

ويترقب المستثمرون حاليا مؤشرات من تقرير أوبك الشهري عن سوق النفط المقرر نشره اليوم الخميس.

وتجاهلت الأسواق أمس الأربعاء زيادة طفيفة في مخزونات الخام الأمريكية، وعزتها جزئيا إلى سحب للنفط من احتياطي الطوارئ الأمريكي بتكليف من الكونجرس وانخفاض الصادرات في بداية الشهر.

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