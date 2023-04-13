الذهب يصعد مع زيادة الرهانات على وقف رفع الفائدة

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الخميس، إذ عززت بيانات التضخم الأمريكي الذي جاء أقل من المتوقع الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل ثم يوقف الزيادات.

وبحلول الساعة 0332 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2016.99 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2030.70 دولار.

وصعدت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة أمس الأربعاء بعدما أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع 0.1 بالمئة الشهر الماضي، مقارنة بتوقعات لزيادة نسبتها 0.2 بالمئة، بعد صعوده 0.4 بالمئة في فبراير شباط.

وقال يب جون رونج محلل السوق في آي.جي "توقعات أن دورة رفع الاحتياطي الاتحادي ربما تقترب من نهايتها راسخة بفعل بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية الأخيرة، بينما يدعم انخفاض عوائد سندات الخزانة وضعف الدولار أسعار الذهب".

ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وأضاف يب أن مخاوف الركود "تسمح لأسعار الذهب بالاعتماد على وضعها كملاذ آمن".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 25.50 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 1015.06 دولار، وارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1464.16 دولار.

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