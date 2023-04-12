وزير: الهند ستصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم

المصدر: د ب أ

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أكد وزير الصناعات الثقيلة الهندي، ماهيندرا ناث باندي، أن بلاده ستصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وأوضح باندي، أمس، أن الهند تتحرك بسرعة نحو هذا التحول بعد الزخم في قطاع التصنيع.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي، الذي يستمر يومين، حول تقدم الهند نحو ثالث أعظم اقتصاد بعد 75 عاماً من الاستقلال، وفقاً لوكالة «برس تراست أوف إنديا» الهندية للأنباء.

وقال إن بلاده تتحرك بسرعة في تحولها لأن تصبح ثالث أكبر اقتصاد بسبب تعزيز التصنيع، تحت قيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

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