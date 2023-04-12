واشنطن تقلل من خطورة الأزمة المصرفية

المصدر: د ب أ

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تجاهلت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين المشكلات الأخيرة التي شهدها القطاع المصرفي الأمريكي، مؤكدةً أن الاقتصاد العالمي الآن أفضل مما كان عليه قبل ستة أشهر.

جاء ذلك خلال إعلان يلين جدول أعمالها خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن على مدى أسبوع.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن نص جدول أعمال يلين المقرر نشره رسمياً في وقت لاحق من اليوم القول إن وزيرة الخزانة أشارت إلى أنها، في فبراير الماضي، وصفت الاقتصاد العالمي بأنه «في مكان أفضل مما توقع الكثيرون في الخريف الماضي... الصورة الأساسية ما زالت لم تتغير بنسبة كبيرة».

ومن المقرر أن تردّ وزيرة الخزانة على أسئلة وسائل الإعلام عقب الإدلاء بتصريحاتها التي تأتي في بداية اجتماعات الربيع لمؤسستي التمويل الدوليتين.

وتتعارض تصريحات يلين عن الوضع الجيد للاقتصاد العالمي مع التقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي أمس، وأوضح خلاله أن الاقتصاد العالمي يتعافى ببطء شديد من ارتفاع معدلات التضخم وتأثيرات الحرب في أوكرانيا.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8% هذا العام، مقارنة بـ3.4% في عام 2022.

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