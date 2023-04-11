الدولار يلتقط أنفاسه بعد مكاسب قوية

المصدر: رويترز

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توقف الدولار لالتقاط الأنفاس اليوم الثلاثاء بعدما سجل أفضل أداء له هذا الشهر أمام نظرائه الرئيسيين إذ عززت قوة سوق العمل الأمريكية التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وتمكن الين، الذي يتأثر بحركة عائدات السندات الأمريكية طويلة الأجل، من تعويض بعض خسائره التي بلغت أكثر من واحد بالمئة أمس الاثنين مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات في التعاملات ببورصة طوكيو بعد صعود حاد على مدى يومين.

وتعرضت العملة اليابانية لضغوط إضافية الليلة الماضية بعدما تعهد محافظ بنك اليابان المركزي الجديد بالاستمرار في سياسة التحفيز شديدة التيسير في المرحلة الحالية.

ولامست عملة بتكوين المشفرة مستوى 30 ألف دولار لفترة وجيزة للمرة الأولى منذ يونيو.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية من بينها الين، 0.06 بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة بعدما ارتفع 0.39 بالمئة في أولى جلسات الأسبوع.

وانخفض الدولار 0.16 بالمئة إلى 133.39 ين بعدما قفز 1.1 بالمئة الليلة الماضية.

ويتوقع المتعاملون الآن بنسبة 74 بالمئة أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى يوم الثالث من مايو أيار بعدما أظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة العظيمة استمرار أرباب العمل الأمريكيين في التوظيف بوتيرة قوية في مارس، وهو ما دفع معدل البطالة للانخفاض.

وارتفع اليورو 0.14 بالمئة إلى 1.08745 دولار بعدما تراجع 0.34 بالمئة أمس. وزاد الإسترليني 0.11 بالمئة إلى 1.2397 دولار بعدما انخفض 0.23 بالمئة الجلسة الماضية.

وصعد الدولار الأسترالي 0.12 بالمئة إلى 0.6650 دولار مستردا بعض خسائره التي بلغت 0.48 بالمئة في الجلسة الماضية.

ولامست عملة بتكوين أعلى مستوى في عشرة أشهر عند 30 ألف دولار في مستهل تعاملات اليوم قبل أن تنخفض في أحدث معاملة إلى 29 ألفا و787 دولارا بعدما تحررت من نطاق تداولها في الآونة الأخيرة أمس الاثنين.

وظلت العملة الرقمية حبيسة نطاق 26 ألفا و500 دولار إلى 29 ألفا و400 دولار على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية.

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