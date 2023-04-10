الدولار يرتفع مدعوماً برهانات رفع المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة

المصدر: رويترز

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ارتفع الدولار بعد أن عززت بيانات الوظائف القوية لشهر مارس يوم الجمعة التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي‭ ‬(البنك المركزي الأمريكي)‭ ‬أسعار الفائدة مرة أخرى في مايو، بينما تراجع الين الياباني بعد أن أشار محافظ بنك اليابان كازو أويدا إلى أنه ليس في عجلة من أمره للتراجع عن السياسة النقدية شديدة التيسير.

وحافظ أرباب العمل الأمريكيون على وتيرة قوية للتوظيف في مارس، إذ أضافوا 236 ألف وظيفة، مما دفع معدل البطالة إلى الانخفاض مرة أخرى إلى 3.5 بالمئة وأشار إلى مرونة في سوق العمل من شأنها أن تبقي الاحتياطي الاتحادي على مسار رفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل.

وصعد مؤشر الدولار 0.67 بالمئة في أحدث التعاملات مقابل سلة من العملات إلى 102.68، وهو أعلى مستوى منذ الثالث من أبريل. وهبط اليورو 0.51 بالمئة إلى 1.0841 دولار، وهو أدنى مستوى منذ الثالث من أبريل.

وينصب تركيز الاقتصاد الأمريكي هذا الأسبوع على بيانات أسعار المستهلك ‭dk‬ التي تصدر يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن تظهر ارتفاع التضخم 0.3 بالمئة في مارس وارتفاع التضخم الأساسي 0.4 بالمئة.

وارتفع الدولار مقابل الين الياباني بعد أن قال محافظ البنك المركزي الياباني الجديد أويدا إنه من المناسب الإبقاء على السياسة النقدية شديدة التيسير للبنك في الوقت الحالي مع عدم وصول التضخم حتى الآن إلى اثنين بالمئة.

وارتفع الدولار في أحدث معاملاته واحدا بالمئة إلى 133.45 ينا، وهو أعلى مستوى منذ الثالث من أبريل.

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