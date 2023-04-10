المصدر: د ب أ

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تراجع تضخم أسعار المستهلكين في اليونان بقدر أكبر في مارس الماضي ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من عام ونصف، بينما توسع الإنتاج الصناعي للشهر الثاني على التوالي بمعدل أسرع في فبراير، بحسب ما ورد في تقارير منفصلة صادرة عن هيئة الإحصاء اليونانية، اليوم الاثنين.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 6ر4% على أساس سنوي في مارس الماضي، بوتيرة أبطأ من الزيادة التي تم تسجيلها في فبراير والتي بلغت 1ر6%. وترتفع الأسعار منذ مايو 2021.

وبالإضافة إلى ذلك، يعد هذا أقل معدل للتضخم منذ أكتوبر من عام 2021، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 4ر3%، وسجلت أسعار الملابس والأحذية نموا سنويا بمعدل عشري بلغ 4ر14%. وأعقب ذلك ارتفاع بنسبة 3ر14% في أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية مقابل نسبة 8ر14% قبل شهر.

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