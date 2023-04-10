اليابان... فوز 316 امرأة بمقاعد في انتخابات المجالس المحلية

المصدر: د ب أ

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فازت 316 امرأة بمقاعد في انتخابات المجالس المحلية التي أجريت في 41 من أصل 47 محافظة في اليابان أمس الأحد، وهو رقم قياسي من المقاعد حيث بلغ 14 % من إجمالي جميع الفائزين.

وفاز الحزب الليبرالي الديمقراطي بـ 1153 مقعداً من أصل 2260 مقعداً في الانتخابات، التي أجريت كجزء من الجولة الأولى من الانتخابات المحلية الموحدة، وهو ما يمثل نسبة 51 % من المقاعد، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وظلت نسبة مقاعد الحزب الليبرالي الديمقراطي أقل من 50 % منذ الانتخابات المحلية الموحدة في عام 1995 ، حتى ارتفعت إلى 5ر50 % في عام 2015 و 9ر50 % في عام 2019.

ومن بين الأحزاب الأخرى، فاز الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني بنسبة 2ر8 % من المقاعد، يليه حزب كوميتو بنسبة 5ر7 %، وحزب نيبون إيشين نو كاي (حزب الابتكار الياباني) وحزب أوساكا إيشين نو كاي بنسبة 5ر5 %، بينما

فاز الحزب الشيوعي الياباني بنسبة 3ر3 % ، وحزب الحزب الديمقراطي من أجل الشعب بنسبة 4ر1 %. ومن بين جميع الفائزين، بلغت نسبة الفائزين من المرشحين المستقلين 8ر21٪.

ومن ناحية أخري، فاز 4ر99 % من جميع المرشحين الذين رشحهم حزب كوميتو رسميا بمقاعد، وهي أعلى نسبة بين جميع الأحزاب السياسية.

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