أكثر من 26 مليار دولار حجم سوق الذكاء الاصطناعي بالصين خلال 2026

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع تقرير دولي أن يصل حجم سوق الذكاء الإصطناعي في الصين إلى 26.44 مليار دولار في عام 2026.

ووفقا لتقرير صادر عن شركة البيانات الدولية (أي دي سي)، المتخصصة في أبحاث السوق العالمية، فإنه من المتوقع أن يصل الإنفاق في سوق الذكاء الاصطناعي في البلاد إلى 14.75 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يمثل حوالي 10 % من الإجمالي العالمي.

وتوقع التقرير أن يتجاوز معدل النمو السنوي المركب لسوق الذكاء الاصطناعي في الصين 20% خلال الفترة من 2021 إلى 2026، وفقا لوكالة أنباء شينخوا الصينية.

وأوضح التقرير إن إقبال الشركات على التحول الرقمي سيحفز الطلب المتنوع في السوق الصينية.

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