رغم زيادة الرواتب.. سنغافورة تواجه عجزاً في سائقي الحافلات

المصدر: د ب أ

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ذكرت بعض وكالات السفر المحلية في سنغافورة أنها لم تستطع تحسين الوضع والتخلص من آثار جائحة كورونا بصورة كاملة بسبب النقص في سائقي حافلات الجولات السياحية في الوقت الذي يتوقع فيه مجلس السياحة في سنغافورة أن يتعافى قطاع السياحة تماماً في البلاد من آثار الجائحة في 2024، حسبما أفادت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية اليوم السبت.



ونقلت صحيفة "ستريتس تايمز" عن وكالة "دابليو تي إس" للسفر أن 50 % على الأقل من حافلات الوكالة ليست قيد التشغيل حالياً بسبب نقص "هائل" في السائقين.



وتقدم وكالة "دابليو تي إس" خدمات نقل إلى المقاصد السياحية الرائجة في ماليزيا مثل "جينتينج هايلاندز" و"ملاكا"، كما توفر جولات في سنغافورة.

وأضاف المتحدث باسم الوكالة أنها اضطرت إلى عدم قبول عملاء محتملين بسبب العجز.



وأوضح: "لا نشغل أسطولنا بالكامل، ولسنا قادرين على الوفاء بجميع متطلبات العمل".

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