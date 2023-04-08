باكستان تتقاسم خطط دعم الوقود مع صندوق النقد الدولي

المصدر: د ب أ

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ذكر وزير المالية الباكستاني، إسحق دار أنه تم تقاسم خطط تنفيذ دعم الوقود مع صندوق النقد الدولي، للمساعدة في تبديد مخاوف الصندوق، قبل أن يعيد إحياء برنامج إنقاذ متعثر، بقيمة 5ر6 مليارات دولار.

وقال دار في بيان، بثه التلفزيون، اليوم السبت "يتعلق الأمر بأخذ مال من الباكستانيين الأغنياء ومنحه للفقراء" مضيفا أن الدعم لن يؤثر على ميزانية البلاد،حسب وكالة "بلومبرغ للأنباء .

وأضاف أن العديد من الاجتماعات عقدت في إسلام آباد مع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، وتم الانتهاء من العديد من الإجراءات لاستئناف برنامج القرض.

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