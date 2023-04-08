أوكرانيا تخطط لاستئناف صادرات الطاقة إلى الغرب

المصدر: د ب أ

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أعلنت أوكرانيا أنها تخطط لاستئناف تصدير الكهرباء إلى الغرب، وذلك بعد أشهر من إطلاق الصواريخ الروسية.

وأوضح وزير الطاقة الأوكراني، هيرمان هلوشينكو، في بيان، أمس، أن «شبكة الكهرباء الأوكرانية تعمل منذ ما يقرب من شهرين دون أي قيود على الاستهلاك، وبوجود احتياطي للطاقة».

وقال هلوشينكو إن هذا من شأنه أن يولّد موارد مالية إضافية لإعادة بناء البنية التحتية للطاقة المدمرة والمتضررة، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على تصدير 400 ميغاواط كحد أقصى مع شبكة إمداد الطاقة الأوروبية التي ارتبطت أوكرانيا بها بعد وقت قصير من بداية الحرب.

وأضاف أن الحجم الفعلي للتصدير سيعتمد على احتياجات المستهلكين الأوكرانيين، مؤكداً أن «إمداد المستهلكين بالطاقة الكهربائية هو بلا شك أولوية».

يُذكر أن أوكرانيا صدَّرت الكهرباء إلى مولدوفا السوفيتية السابقة المجاورة، وإلى الاتحاد الأوروبي، من يونيو، حتى بدء الهجمات الروسية على إمدادات الطاقة الأوكرانية في أكتوبر الماضي.

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