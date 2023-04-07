النفط يستقر مع مكاسب للأسبوع الثالث بعد قرار أوبك+

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أغلقت أسعار النفط دون تغير يذكر، الخميس، لكنها سجلت مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، إذ تأرجحت الأسواق بين المزيد من تخفيضات الإنتاج التي تستهدفها أوبك+ وتراجع مخزونات النفط الأمريكية من جهة والمخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية من جهة أخرى.

أغلق خام برنت مرتفعاً 13 سنتاً أو 0.2% إلى 85.12 دولاراً للبرميل.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعاً 9 سنتات، أو 0.1%، ليبلغ عند التسوية 80.70 دولاراً. وغداً عطلة بمناسبة الجمعة العظيمة.

وقفز الخامان القياسيان أكثر من 6% هذا الأسبوع بعد أن فاجأت أوبك+، التي تضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، السوق، يوم الأحد، بتعهدات بتخفيضات الإنتاج.

واشترت صناديق تحوط الخام طوال الأسبوع، عائدة إلى وضع "المخاطرة"، كما قال دينيس كيسلر نائب الرئيس الأول للتداول في "بي أو كيه فاننشال".

تلقت الأسعار دعماً من انخفاض حاد أكثر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، وهو الأسبوع الثاني على التوالي الذي تتراجع فيه.

كما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، ما يشير إلى ارتفاع الطلب.

لكن المكاسب تقلصت نتيجة بيانات سوق العمل الأمريكية التي أشارت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، إلى جانب نمو قطاع الخدمات في الولايات المتحدة بوتيرة أبطأ من المتوقع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز