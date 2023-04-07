لولا يخفف التوتر بين "بتروبراس" ووزارة التعدين بشأن النفط

المصدر: د ب أ

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حاول الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، تخفيف التوترات بشأن مستقبل سياسة البلاد في تسعير النفط، بعدما أصدرت وزارة التعدين والطاقة وشركة بتروبراس الحكومية للنفط ببيانين متعارضين بشأن هذه المسألة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء، الخميس.

وقال دا سيلفا للصحفيين، الخميس، في القصر الرئاسي: "هذه مشكلة سنناقشها في الوقت المناسب.. طالما لم يطلب الرئيس من الحكومة مناقشة سياسة التسعير، لن نغير ما هو معمول به اليوم".

وتسبب وزير التعدين والطاقة ألكسندر سيلفيرا، أمس الأربعاء، في انخفاض قيمة أسهم بتروبراس بعدما ذكر أن تغييراً في السياسة سيخفض كُلفة الديزل.

وسرعان ما ردت "بتروبراس" بأنها لا تجري حالياً أي تغييرات فورية، وأن إدخال أي تغييرات سيتطلب مراجعات داخلية.

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