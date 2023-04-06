أوكرانيا يمكنها تصدير 15.6 مليون طن إضافية من الحبوب

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

نقلت وكالة أجروبورتال عن النائب الأول لوزير الزراعة قوله اليوم الخميس إن أوكرانيا قد تصدر 15.6 مليون طن أخرى من الحبوب في الربع الثاني من هذا العام من أبريل حتى يونيو، مما سيرفع بشكل غير متوقع صادرات هذا الموسم إلى نحو 53 مليون طن.

وانخفض محصول الحبوب الأوكرانية في 2022 بشكل حاد إلى نحو 53 مليون طن بفعل الحرب، من 86 مليون طن في 2021.

وبقيت ملايين أطنان الحبوب من حصاد العام الماضي في صوامع بأوكرانيا بعد إغلاق موانئها الرئيسية على البحر الأسود في النصف الثاني من موسم 2021-2022.

وسُمح بإعادة فتح ثلاثة موانئ في نهاية يوليو بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة الأمم المتحدة وتركيا.

وصدرت أوكرانيا 37.2 مليون طن من الحبوب حتى الآن في موسم 2022-2023 يوليو- يونيو، بما في ذلك 20.6 مليون طن عبر ممر الحبوب.

وعلى الرغم من تمديد اتفاقية ممر الحبوب الشهر الماضي، أكدت أوكرانيا أن عدد سفن الشحن التي تحمل منتجاتها الزراعية والتي تمر عبر البوسفور لا يزال منخفضا للغاية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز