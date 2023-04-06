النفط يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثالث

المصدر: رويترز

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يواصل النفط طريقه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية اليوم الخميس، إذ طغى إعلان أوبك+ تخفيضات إضافية في الإنتاج المستهدف وتراجع مخزونات النفط الأمريكية على المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي.

وصعد الخامان بأكثر من ستة بالمئة هذا الأسبوع متجهين صوب تسجيل مكاسب لثالث أسبوع على التوالي بعد أن تعهدت مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين منهم روسيا، بتخفيضات إضافية مفاجئة للإنتاج.

ومع ذلك، تراجع النفط اليوم الخميس إذ أثارت بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة القلق بشأن النمو الاقتصادي.

وبحلول الساعة 0803 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 84.65 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 29 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 79.88 دولار للبرميل.

وصعد مؤشر الدولار اليوم الخميس بعدما سجل أدنى مستوى له في شهرين في الآونة الأخيرة. وارتفاع الدولار يجعل النفط الخام أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وتلقت السوق الدعم أيضا من بيانات حكومية أمريكية أظهرت أن مخزونات الخام في البلاد انخفضت 3.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهو أكثر من المتوقع. كما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير مما يشير إلى ارتفاع الطلب.

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