الأسهم الأوروبية ترتفع بفضل أسهم التعدين

المصدر: رويترز

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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس بينما تتجه إلى عطلة نهاية أسبوع طويلة بمناسبة عيد القيامة، إذ ساعدت أسهم التعدين والنفط والغاز في التغلب على المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي الناتجة عن بيانات ضعيفة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.3 بالمئة. وقاد مؤشر الموارد الأساسية المكاسب بارتفاع 1.1 بالمئة، في حين خسرت أسهم الاتصالات 0.7 بالمئة.

وأغلقت وول ستريت على انخفاض أمس الأربعاء بعد أن أظهرت البيانات أن أرباب العمل في القطاع الخاص عينوا عددا من العاملين أقل بكثير من المتوقع في مارس.

وارتفع الناتج الصناعي الألماني 2.0 بالمئة عن الشهر السابق، وهو ما يزيد كثيرا على المتوقع في فبراير، والفضل يرجع جزئيا لصناعة السيارات.

ويترقب المستثمرون تقرير وظائف رئيسيا في الولايات المتحدة يصدر غدا الجمعة بحثا عن مزيد من المؤشرات بشأن أسعار الفائدة العالمية.

وصعد سهم كريدي سويس 0.6 بالمئة بعدما أصدرت سويسرا تعليمات للبنك بإلغاء أو تقليل جميع مدفوعات المكافآت المستحقة للمستويات الثلاثة العليا من الإدارة.

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