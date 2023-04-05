النفط يرتفع بفعل خفض "أوبك بلس" للإنتاج وانخفاض المخزونات الأمريكية

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء بفعل انخفاض مخزونات الخام الأمريكية وأحدث خفض في أهداف الإنتاج الخاصة بتحالف أوبك+.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا إلى 85.32 دولار للبرميل الساعة 0021 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا إلى 81.04 دولار للبرميل.

وتلقت الأسعار دعما مما نقلته مصادر عن بيانات معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء والتي أظهرت انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بنحو 4.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 مارس.

وتراجعت مخزونات البنزين بنحو أربعة ملايين برميل، فيما انخفضت مخزونات نواتج التقطير بنحو 3.7 مليون برميل، بحسب المصادر التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالحديث لوسائل الإعلام.

ومن المقرر صدور تقرير المخزونات الرسمي لإدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية، الساعة 1430 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء.

كما ساعدت الأهداف الأخيرة التي حددتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، وهي مجموعة تعرف باسم أوبك +، على رفع أسعار النفط.

وستزيد خطة أوبك+ الحجم الإجمالي للتخفيضات إلى 3.66 مليون برميل يوميا، بما في ذلك خفض مليوني برميل في أكتوبر الماضي، بما يعادل 3.7 بالمئة تقريبا من الطلب العالمي.

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