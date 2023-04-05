تراجع عدد الوظائف الخالية في أمريكا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة، أمس، تراجع عدد الوظائف الخالية في الولايات المتحدة إلى أقل من 10 ملايين وظيفة لأول مرة منذ مايو 2021.

ويشير هذا إلى تراجع الطلب على العمالة في بعض الصناعات، لكنها ما زالت تشير إلى أن سوق العمل تعاني نقص العمالة، ما يدعم قرارات مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي لزيادة أسعار الفائدة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيان الوزارة القول إن عدد الوظائف الخالية تراجع خلال فبراير الماضي إلى 9.9 ملايين وظيفة مقابل 10.6 ملايين وظيفة خلال الشهر السابق، وفقاً للبيانات المعدَّلة، حيث جاء عدد الوظائف الخالية أقل من توقعات جميع المحللين الذين استطلعت بلومبرغ رأيهم.

وأشارت بلومبرغ إلى أن عدد الوظائف يمكن أن يتذبذب على أساس شهري، وهو ما يشير إلى أن العرض والطلب في سوق العمل يتجه نحو قدر أفضل من التوازن.

ومع ذلك مازالت سوق العمل تحتاج إلى مزيد من العمالة، وبخاصة في مجال الخدمات، حتى يمكن تخفيف الضغط على الأجور.

وما زالت قوة سوق العمل المستمرة عقبة رئيسة أمام مجلس الاحتياط الاتحادي الذي يسعى لخفض معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى النطاق المستهدف، وهو 2% سنوياً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز