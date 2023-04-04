في عام 2022.. اليونان تحقق توازناً مالياً أفضل

المصدر: د ب أ

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قال وزير المالية اليوناني المناوب، ثودوروس سكيلاكاكيس، في فعالية بأثينا، إن البيانات التي سيتم الإعلان عنها بخصوص عام 2022، ستظهر تحقيق توازن مالي أفضل بنسبة 1%.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الثلاثاء عن وزير المالية اليوناني، كريستوس ستايكوراس، قوله في نفس الفعالية، إن اليونان حققت توازناً صفرياً في ميزانيتها الأساسية خلال عام 2022.

وتشهد موازنة عام 2023 تسجيل عجز أولي بلغت نسبته 6ر1% لعام 2022، وفائضاً أوليا بلغت نسبته 7ر0% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2023.

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