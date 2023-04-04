استقرار أسعار النفط مع تركيز المستثمرين على آفاق الطلب

المصدر: رويترز

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استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء بعد أن هز قرار أوبك+ خفض المزيد من الإنتاج الأسواق أمس، بينما تحول اهتمام المستثمرين إلى آفاق الطلب وتأثير ارتفاع الأسعار على الاقتصاد العالمي.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت سنتين إلى 84.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 0029 بتوقيت جرينتش. أما العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فبلغت 80.47 دولار للبرميل، بارتفاع خمسة سنتات.

وقفز كلا الخامين القياسيين بأكثر من ستة بالمئة أمس الاثنين بعد أن هزت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بمن فيهم روسيا، فيما يعرف باسم تحالف أوبك+، الأسواق بالإعلان يوم الأحد عن خطط لخفض أهداف الإنتاج 1.16 مليون برميل أخرى يوميا.

ترفع التعهدات الأخيرة الحجم الإجمالي لتخفيضات أوبك+ إلى 3.66 مليون برميل يوميا تشمل مليوني برميل في أكتوبر تشرين الأول، وفقا لحسابات رويترز، وهو ما يعادل نحو 3.7 بالمئة من الطلب العالمي.

قال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس (إن.إس تريدينج) التابعة لنيسان سيكيوريتيز "هدأت موجة الشراء التي أطلق شرارتها قرار أوبك+ خفض الإنتاج (تحسبا لارتفاع كبير في الأسعار) وتحول اهتمام السوق إلى توقعات الطلب في المستقبل".

وأضاف "من المتوقع على المدى القصير أن يرتفع الطلب بسبب موسم القيادة الصيفي، لكن أسعار النفط المرتفعة قد تزيد من الضغوط التضخمية وتطيل أمد زيادات أسعار الفائدة في كثير من البلدان، مما قد يضعف الطلب".

دفعت قيود إنتاج أوبك+ معظم المحللين إلى رفع توقعاتهم لأسعار خام برنت إلى نحو 100 دولار للبرميل بحلول نهاية العام. ورفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لبرنت إلى 95 دولارا للبرميل بحلول نهاية هذا العام، وإلى 100 دولار لعام 2024.

ومع ذلك، زاد قرار التحالف النفطي قلق المستثمرين بشأن ارتفاع التكاليف بالنسبة للشركات والمستهلكين، مما أجج المخاوف من أن تؤدي هزة تضخمية في الاقتصاد العالمي نتيجة ارتفاع أسعار النفط إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة.

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