انسحاب شركة تجارة قمح كبيرة من السوق الروسية

المصدر: د ب أ

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قررت شركة تجارة قمح كبيرة الانسحاب من السوق الروسية.

وانضمت شركة لويس درايفوس متعددة الجنسيات للتجارة إلى كبرى الشركات الغربية لتجارة الحبوب التي انسحبت من السوق الروسية في الوقت الذي تشدد فيه موسكو قبضتها على تجارة إنتاجها من الحبوب.

وقالت الشركة، اليوم، إن تجار القمح سيوقفون الشحن من روسيا بنهاية الموسم الحالي في ظل استمرار تزايد صعوبة تصدير الحبوب الروسية.

وأضافت أنها تقيّم الخيارات المتاحة لمستقبل أنشطتها في روسيا، وإمكانية نقل أصولها في مجال تجارة الحبوب الروسية إلى ملاك جدد.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن انسحاب الشركات الغربية الكبرى العاملة في مجال تجارة الحبوب من روسيا سيترك صادرات البلاد بنسبة كبيرة في قبضة الشركات المحلية الروسية، مما يمكن أن يعطي موسكو قدراً أكبر من السيطرة على جزء أساسي من حركة تجارة الحبوب في العالم.

وأعلنت وزارة الزراعة الروسية، الأسبوع الماضي، قرار شركتي فيترا التابعة لمجموعة تجارة السلع والحاصلات متعددة الجنسية جلينكور وكارجيل التوقف عن تصدير الحبوب الروسية.

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