الأسهم الأوروبية تسجل أداء فاتراً

المصدر: رويترز

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سجلت الأسهم الأوروبية أداء فاتراً، اليوم، بعدما اختتمت فصلاً متقلباً في الجلسة الماضية.

وارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني، الذي تغلب عليه أسهم شركات السلع الأولية، مع صعود أسهم شركات النفط الكبرى، بعد ارتفاع أسعار النفط.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مستقراً دون تغير في أول جلسة تداول في الربع الثاني من العام، في حين غذَّت قفزة في أسعار النفط المخاوف من الركود.

وزادت أسعار النفط أكثر من خمسة في المئة بعدما أعلنت، أمس، منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، خفضاً قدره 1.16 مليون برميل يومياً في مستويات الإنتاج المستهدفة.

وكانت أسهم شركات النفط والغاز أبرز الرابحين، إذ زاد المؤشر الفرعي للقطاع أربعة في المئة، مسجلاً أفضل أداء يومي في أكثر من أربعة أشهر.

وزاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بواقع 0.5 في المئة، مدعوماً بمكاسب تجاوزت أربعة في المئة لأسهم شركتي النفط الكبيرتين بي.بي وشل.

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