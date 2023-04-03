قطاع التصنيع الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ 3 سنوات

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

تراجع نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى فيما يقرب من ثلاث سنوات في مارس مع استمرار الطلبات الجديدة في الانكماش واحتمال زيادة تراجع النشاط وسط تشديد شروط الائتمان.

وقال معهد إدارة التوريد اليوم الاثنين إن مؤشر مديري المشتريات للتصنيع الخاص به انخفض إلى 46.3 الشهر الماضي، وهي أدنى قراءة منذ مايو 2020، من 47.7 في فبراير. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا تراجع المؤشر إلى 47.5.

وهذا هو الشهر الخامس على التوالي الذي يظل فيه مؤشر مديري المشتريات دون عتبة 50 نقطة، مما يشير إلى انكماش الصناعات التحويلية، لكن ما يسمى بالبيانات الصعبة أشارت إلى أن هذه الصناعات، التي تمثل 11.3 بالمئة من الاقتصاد، تواصل نموها بشكل معتدل.

وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إن الصناعات التحويلية توسعت بمعدل سنوي 4.5 بالمئة في الربع الأخير من العام. وأظهرت تقارير الشهر الماضي أيضا أن طلبيات السلع الرأسمالية، باستثناء الطائرات، حققت مكاسب طفيفة في فبراير مثل الإنتاج الصناعي.

وأدى ارتفاع تكاليف الاقتراض في الوقت الذي يكافح فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ارتفاع معدلات التضخم إلى خفض الطلب على السلع التي يتم شراؤها عادة عن طريق الائتمان، وقد يتعرض الطلب لضغوط في أعقاب الانهيار الأخير لبنكين إقليميين مما أثار التوتر في القطاع المالي.

وشددت البنوك معايير الإقراض مما قد يُصعب على الشركات الصغيرة والأسر الحصول على الائتمان.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز