تراجع الذهب مع تفاقم مخاوف رفع الفائدة ومفاجأة "أوبك بلس"

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعد إعلان مفاجئ من أوبك+ بخفض إنتاج النفط أثار مخاوف بشأن التضخم وزاد من الرهانات على رفع أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقبل في مايو أيار.

وتراجعت "أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1951.37 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0401 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوى في أسبوع تقريبا. كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 1968.20 دولار.

ومن شأن رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق لدى سيتي إندكس إن تراجع الذهب يأتي "مع تقييم المستثمرين لجاذبية الذهب باعتباره من أصول الملاذ الآمن مقابل احتمالية استمرار زيادة أسعار الفائدة لفترة أطول. ومن الواضح أن كفة المخاوف من التضخم وارتفاع أسعار الفائدة رجحت".

وقفزت أسعار النفط بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية ومنتجو النفط الآخرون في أوبك+ عن تخفيضات للإنتاج، وهو نذير سوء محتمل للتضخم العالمي بعد أيام فقط من تباطؤ بيانات الأسعار الأمريكية الذي عزز تفاؤل السوق.

وزاد إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل معتدل في فبراير شباط وأبدى علامات على التباطؤ على الرغم من بقائه مرتفعا.

وتتوقع الأسواق الآن بنسبة 57.9 بالمئة أن يرفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة ربع نقطة في مايو أيار، مما أدى إلى ارتفاع الدولار وزاد من تكلفة الذهب المقوم بالعملة الأمريكية على المشترين حاملي العملات الأخرى.

وأشارت إيه.إن.زد في مذكرة إلى أن "الطلب على الذهب كملاذ آمن تراجع مع انحسار الاضطرابات المصرفية الأمريكية".

وارتفعت أسعار الذهب ثمانية بالمئة تقريبا في الربع الأخير بعد أن عززت الاضطرابات المصرفية العالمية في الآونة الأخيرة الرهانات على إبطاء الاحتياطي الاتحادي لوتيرة رفع أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 إلى 23.56 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين واحدا بالمئة إلى 981.89 دولار، والبلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1449.94 دولار.

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