صندوق الثروة السيادي النرويجي يصوت ضد أغلبية مديري "كريدي سويس"

المصدر: د ب أ

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ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن صندوق الثروة السيادي النرويجي سيصوت ضد أغلبية مديري بنك "كريدي سويس"، من بينهم الرئيس أكسل ليمان، في اجتماع لمساهمي البنك، يعقد بعد غد الثلاثاء.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن إعلان من الصندوق أمس الأول الجمعة أن "البنك النرويجي لإدارة الاستثمار" سيصوت أيضا ضد أيريس بونيت وكريستيان جيلرستاد، وتشان لي وسيراينا ماسيا، وريتشارد ميدينجز وآنا بيسورا، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

ومن المقرر أن يعقد البنك السويسري آخر اجتماع سنوي له للمساهمين في الرابع من أبريل الجاري.

وكان متحدث باسم بنك "كريدي سويس"، قد قال لوكالة "بلومبرج" الشهر الماضي إن الصندوق يمتلك حصة تبلغ حوالي 1%، في البنك.

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