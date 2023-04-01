الصين توافق على طرح ثلاث شركات للاكتتاب العام

المصدر: د ب أ

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وافقت الهيئة المنظمة للأوراق المالية في الصين على طلبات الاكتتاب العام لثلاث شركات في مجلس الابتكار العلمي والتكنولوجي.

وقالت لجنة تنظيم الأوراق المالية في الصين إن شركة تصنيع أشباه الموصلات (شاوشينج) وشركة "هانجزو ميدتيك" وشركة "ماكسيك تكنولوجي" سيتم إدراجها في مجلس الابتكار العلمي والتكنولوجي في بورصة شنغهاي، والمعروف باسم سوق "ستار".

وسوف تؤكد الشركات ومتعهدوها تحديد تواريخ الاكتتاب العام ونشر النشرات بعد مناقشات مع البورصة، وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

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