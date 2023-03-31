ماسك يعتزم زيارة الصين ولقاء رئيس الوزراء

المصدر: رويترز

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قال مصدران مطلعان لرويترز إن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا يعتزم زيارة الصين في أبريل على أقرب تقدير ويسعى لعقد اجتماع مع رئيس الوزراء لي كه تشيانغ.

ولم ترد تسلا أو مكتب معلومات مجلس الدولة في الصين على طلب تعليق.

والصين هي ثاني أكبر سوق لتسلا بعد الولايات المتحدة. ومصنع تسلا في شنغهاي هو أكبر مركز إنتاج لشركة صناعة السيارات الكهربائية الشهيرة.

وزيارة ماسك للصين ستكون الأولى منذ تفشي وباء كوفيد-19 ومنذ فوز الرئيس شي جين بينغ بولاية رئاسية ثالثة.

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