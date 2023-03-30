أسعار النفط ترتفع مع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بعدما قوبل الانخفاض المفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية وتوقف الصادرات من إقليم كردستان العراق بانخفاض الإمدادات الروسية بشكل أقل من المتوقع.

وبحلول الساعة 1145 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا، أو 0.63 بالمئة، إلى 78.77 دولار للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتا، أو 0.79 بالمئة، إلى 73.55 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء إن مخزونات النفط الخام الأمريكية هبطت بشكل غير متوقع في الأسبوع المنتهي في 24 مارس إلى أدنى مستوى لها في عامين.

وانخفضت مخزونات الخام 7.5 مليون برميل بينما كان المحللون يتوقعون في استطلاع لرويترز زيادة 100 ألف برميل.

وتلقت الأسعار دعما إضافيا‭ ‬من استمرار توقف الصادرات من شمال العراق.

وأظهرت بيانات من شركات أن منتجين في إقليم كردستان العراق علقوا إنتاجهم من النفط أو خفضوا معدلاته عقب وقف تصدير النفط من خط أنابيب بشمال العراق، مع توقع مزيد من حالات التعطل في المستقبل.

لكن محللين من سيتي قالوا اليوم الخميس إن الدعم من كردستان العراق قد يتلاشى بأسرع من المتوقع.

وعوضت هذه العوامل الاتجاه الهبوطي بعد انخفاض بأقل من المتوقع في إنتاج النفط الخام الروسي في الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر مارس.

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