اليورو يصعد مع انحسار مخاوف القطاع المصرفي

المصدر: رويترز

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صعد اليورو مقابل الدولار اليوم الخميس إذ تحول تركيز المستثمرين إلى التضخم لاستقاء المزيد من المؤشرات على الخطوات المقبلة للبنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، في حين انحسرت المخاوف المرتبطة بالقطاع المصرفي.

وكشفت بيانات أولية من ست ولايات ألمانية مهمة من الناحية الاقتصادية اليوم الخميس أن من المتوقع أن ينخفض التضخم بوضوح بألمانيا في مارس آذار على خلفية تراجع أسعار الطاقة.

وتعلن بيانات التضخم الأولية في ألمانيا في الساعة 1200 بتوقيت جرينتش، في حين تعلن بيانات التضخم لمنطقة اليورو غدا الجمعة.

وارتفع اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.0880 دولار ويتجه صوب إنهاء الشهر على زيادة بنحو ثلاثة بالمئة.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.2 بالمئة إلى 102.38 مع انحسار أزمة القطاع المصرفي. ويتجه مؤشر الدولار نحو تكبد خسارة 2.5 بالمئة خلال مارس آذار بسبب اضطراب السوق الناجم عن انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي واستحواذ بنك يو.بي.إس على منافسه كريدي سويس.

وارتفع الين الياباني 0.3 بالمئة إلى 132.46 مقابل الدولار بعد انخفاضه 1.5 بالمئة أمس الأربعاء. ويشهد الين تقلبات مع اقتراب نهاية السنة المالية في اليابان غدا الجمعة.



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