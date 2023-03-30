اليونان تطلب قروضا إضافية بقيمة 5 مليارات يورو

المصدر: د ب أ

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طلبت اليونان من صندوق التعافي التابع للاتحاد الأوروبي، قروضا إضافية بقيمة 5 مليارات يورو، بحسب ما ذكرته وزارة المالية اليونانية.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس، بأن طلب الحصول على القروض الاضافية يأتي في سياق خطة "ريباور إي يو" الأوروبية، التي تهدف إلى تقليص الاعتماد على روسيا، وإعادة النظر في مصادر الطاقة الحالية داخل الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يتم استخدام الأموال الإضافية في تمويل استثمارات خاصة بقطاع الطاقة، من خلال القروض، ورؤوس الأموال الاستثمارية، والمشاريع المعنية في قطاعات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والحصول على الطاقة النظيفة، والنقل النظيف، وأنظمة تخزين طاقة البطارية.

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