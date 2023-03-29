صادرات الحبوب الأوكرانية تتجاوز 5 ملايين طن في مارس

المصدر: رويترز

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أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية اليوم الأربعاء أن صادرات الحبوب الأوكرانية بلغت 5.1 ملايين طن حتى الآن في مارس الجاري مقارنة مع 1.4 مليون في مارس من العام الماضي.

وتوقفت موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، والتي تمثل طرقا رئيسية لصادرات الحبوب، عن العمل بعد بدء الحرب في فبراير 2022، ما تسبب في انخفاض حاد في صادرات الحبوب التي كانت متاحة فقط عبر موانئ نهر الدانوب الصغيرة أو عبر الحدود الغربية لأوكرانيا.

وشملت صادرات الموسم الحالي الذي بدأ في يوليو الماضي وينتهي في يونيو القادم نحو 12.8 مليون طن من القمح و22 مليون طن من الذرة و2.27 مليون طن من الشعير.

وعادت ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود للعمل في نهاية يوليو بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا.

وتشير الترجيحات إلى انخفاض إنتاج الحبوب في أوكرانيا، وهي من كبار منتجي الحبوب ومصدريها، لنحو 53 مليون طن في 2022 مقارنة مع مستوى قياسي بلغ 86 مليون طن في 2021.

وتتوقع الحكومة أن يصل إنتاج أوكرانيا من الحبوب إلى 44.3 مليون طن في 2023، منها 16.6 مليون طن من القمح.

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