شركة أمريكية عملاقة تشطب 1400 وظيفة

المصدر: ​د ب أ

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تعتزم شركة الاستشارات الإدارية الأمريكية العملاقة ماكينزي أند كو شطب نحو 1400 وظيفة.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن شركة الاستشارات، التي شهدت نمواً سريعاً لقوة العمل لديها خلال السنوات العشر الماضية، تعيد حالياً هيكلة طريقة تنظيم فرق الدعم الخاصة بها، بما في ذلك شطب وظائف ونقل موظفين إلى أعمال أخرى.

ويمثل عدد الوظائف المقرر شطبها نحو 3% من إجمالي عدد العاملين في ماكينزي أند كو البالغ 47 ألف موظف مقابل نحو 28 ألف موظف فقط منذ 5 سنوات و17 ألف موظف في 2012.

وقال بوب سترنفيلز، الشريك الإداري العالمي في ماكينزي أند كو: «النتيجة المؤلمة لهذا التحول هو أننا سنضطر إلى الاستغناء عن بعض زملائنا في الشركة، في حين سنساعد آخرين على الانتقال إلى وظائف جديدة تتناسب بصورة أكبر مع استراتيجية الشركة وأولوياتنا».

وأضاف: «اعتباراً من الآن وفي الأماكن التي تسمح فيها القواعد المحلية، سنبدأ إخطار الذين تقرر الاستغناء عنهم أو نقلهم إلى وظائف أخرى».

وأشارت بلومبرغ إلى أن مصدراً مطلعاً هو الذي حدّد عدد الموظفين الذين سيتم الاستغناء عنهم، في حين رفض متحدث باسم الشركة التعليق.

وعلى عكس بعض الشركات المالية الكبرى، فإن ماكينزي أند كو نادراً من تقوم بتسريح موظفيها.

والموظفون ذوو المستوى الضعيف في وظائف التعامل مع العملاء يفضلون ترك العمل بعد أن تنصحهم الشركة بالبحث عن عمل آخر.

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