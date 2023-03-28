بـ315 مليون دولار.. شركة ماليزية تشتري مقر دويتشه بنك بلندن

المصدر: د ب أ

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اشترت شركة الإنشاءات الماليزية «جامودا» مقر مصرف «دويتشه بنك» في لندن الذي سيتم إخلاؤه قريباً مقابل 257 مليون جنيه إسترليني (315 مليون دولار)، في واحدة من أكبر صفقات العقارات في العاصمة البريطانية هذا العام.

وقالت شركة «جامودا»، في بيان، أمس، إنها تحالفت مع شركة الاستثمار البريطانية «كاسل فورج»، من أجل شراء المبنى الذي يعرف باسم «وينشستر هاوس».

وأوضحت الشركتان أنهما تعتزمان تجديد المبنى وتحويله إلى مكتب مستدام للمؤسسات المالية العالمية وشركات المحاماة وشركات التكنولوجيا.

وينتهي عقد إيجار دويتشه بنك للمبنى في أبريل 2024، ومن المقرر أن ينتقل البنك الألماني إلى مقر جديد في مورجيت في لندن خلال العام الجاري.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مايكل كوفاكس، المؤسس المشارك لشركة «كاسل فورج»، قوله: «وينشستر هاوس يمثل عملية استحواذ تاريخية، سنعمل على تحويل هذا المبنى إلى نوعية جديدة رائدة من المكاتب الغنية بوسائل الراحة والمستدامة في المنطقة».

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