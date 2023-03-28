البيت الأبيض: النظام المصرفي الأمريكي آمن

المصدر: رويترز

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أكد البيت الأبيض أن النظام المصرفي الأمريكي آمن على الرغم من الضغوط التي تتعرض لها بعض المؤسسات بعد انهيار مصرفين في الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم، للصحفيين: «بسبب الإجراءات الحاسمة التي رأيناها من إدارتنا والهيئات التنظيمية المصرفية، وكذلك من وزارة الخزانة، فإن النظام المصرفي آمن».

وزاد انهيار مصرفي «سيليكون فالي» و«سينجنتشر» المخاوف من انتقال العدوى إلى مصارف أخرى، ما دفع المسؤولين الأمريكيين إلى التدخل.

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