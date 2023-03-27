ارتفاع أسعار النفط

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد توقف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق عبر تركيا وبعد تحركات لاحتواء أزمة مصرفية محتملة من شأنها أن تضر بالطلب على الخام.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.18 دولار أو 1.6 بالمئة إلى 76.17 دولارا للبرميل بحلول الساعة 1426 بتوقيت جرينتش.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70.54 دولارا للبرميل بارتفاع 1.28 دولار أو 1.9 بالمئة.

وارتفع برنت 2.8 بالمئة الأسبوع الماضي، في حين زاد خام غرب تكساس 3.8 بالمئة مع انحسار المخاوف إزاء القطاع المصرفي.

وتوقف صادرات الخام من إقليم كردستان التي تشكل نحو 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية، أو 450 ألف برميل يوميا، يوم السبت بعد أن أكد انتصار بغداد في قضية تحكيم أن موافقتها لازمة لشحن النفط من تركيا.

وقال جوفاني ستونوفو المحلل بمؤسسة يو.بي.إس "من المرجح أن تظل أسعار النفط على المدى القريب متقلبة، متأثرة باضطراب السوق المالية الحالي، لكننا توقعاتنا لا تزال إيجابية".

وأضاف "ما زلنا نتوقع أن تؤدي زيادة واردات الصين من النفط الخام والطلب، بالإضافة إلى انخفاض الإنتاج الروسي، لتعزيز سوق النفط ورفع الأسعار خلال الأرباع القادمة".

وقال بنك فيرست سيتيزنز بانكشيرز اليوم الاثنين إنه سيستحوذ على ودائع وقروض بنك سيليكون فالي المنهار، ليختتم بذلك فصلا من أزمة ثقة تسببت في اضطراب أسواق المال العالمية.

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