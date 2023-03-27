تسرب نفطي في بريطانيا يدفع السلطات لمطالبة المواطنين بتجنب استخدام المياه

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

حثت السلطات في مدينة دورست البريطانية المواطنين على عدم استخدام المياه والذهاب للشواطئ في محيط ميناء بولي في المدينة، الواقعة بجنوب غرب إنجلترا، وذلك عقب الإعلان عن حدوث تسرب نفطي.

وذكرت وكالة " بي ايه ميديا" البريطانية أن مفوضي ميناء بولي، الذين ينظمون أنشطة الميناء، قالوا إن تسربا وقع في خط أنابيب تديره شركة بيرينكو للغاز أمس الأحد.

وقالت شركة بيرينكو، أكبر شركة للنفط في المملكة المتحدة، إن كمية "صغيرة" من السائل ( الذي يتألف من 85% مياه و 15% زيت) تسرب من خط الأنابيب، مضيفة أنه حتى مساء أمس الأحد تم بالفعل استعادة بعض من النفط المتسرب.

وقال المفوضون إن شركة بيرينكو قالت إنه " لا توجد خطورة" من حدوث تسرب آخر، عقب إغلاق خط الأنابيب، ووضع مضخات على جانبي التسرب للحد من خطر التلوث.

وأضاف المفوضون أنه سوف يتم إجراء تقييم آخر اليوم بشأن عملية التطهير.

وقال متحدث باسم وكالة بيئية " لقد تلقينا تقارير تفيد بتسرب كمية كبيرة من النفط في ميناء بولي، ونحن ندعم هيئة الميناء والشركاء الآخرين في جهودهم لمواجهة هذا الحادث".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز