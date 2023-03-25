جمعية هندية: تغير المناخ يهدد صناعة الشاي عالمياً

المصدر: د ب أ

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قالت جمعية منتجي الشاي الهندية، وهي هيئة رائدة في مجال الزراعة ، إن تغير المناخ يهدد هذه الصناعة على مستوى العالم مما يؤدي إلى انخفاض الغلة وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وقال متحدث باسم الجمعية إن تغير المناخ يهدد أيضا جدوى صناعة الشاي على المدى الطويل، مما يتسبب أيضا في زيادة تفشي الآفات مما يجعل إدارة بقايا المبيدات تطفو على السطح كتحد كبير، وفقا لوكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية .

وللتخفيف من هذا ، قالت الجمعية إن الصناعة بحاجة إلى اعتماد متعدد الأوجه لمعالجة قضية تغير المناخ عن طريق ممارسات الزراعة المستدامة والحد من الآثار الكربونية.

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