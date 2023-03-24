المستشار الألماني: دويتشه بنك مربح للغاية ولا حاجة للقلق

المصدر: د ب أ

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أكد المستشار الألماني أولاف شولتس على أنه لا يوجد سبب للقلق بشأن مجموعة دويتشه بنك المصرفية الألمانية العملاقة، بعد تراجع سعر سهم المجموعة بشدة نتيجة المخاوف من حدوث أزمة في القطاع المصرفي الأوروبي ككل.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة عن شولتس القول إن "دويتشه بنك حدث وأعاد تنظيم نموذج أعماله بشكل أساسي وهو حاليا بنك مربح للغاية... لا حاجة للقلق من أي شيء".

جاءت تصريحات شولتس الذي شغل منصب وزير المالية في حكومة المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، بعد المحادثات التي أجراها مع نظرائه الأوروبيين وكريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وتعرض القطاع المصرفي في ألمانيا لهزة جديدة اليوم مع التراجع الجديد لأسعار أسهم بنكي كوميرتس بنك ودويتشه بنك مما أثار قلق المستثمرين.

وبعد ارتفاع المؤشر الرئيسي للأسهم الألمانية داكس بأكثر من 800 نقطة خلال الأيام القليلة الماضية، تراجع المؤشر الذي يضم أكبر 40 سهما في السوق الألمانية إلى أقل من 15 ألف نقطة اليوم.

وفي تعاملات الظهيرة تراجع المؤشر بنسبة 05ر2% إلى 65ر14898 نقطة ليتجه نحو تسجيل خسارة إسبوعية بأقل من نقطة مئوية واحدة. وسجل المؤشر تقلبات شديدة خلال تعاملات الأسبوع الحالي، حيث بدأ بالتراجع إلى أقل مستوياته منذ الأسبوع الأول في كانون الثاني/يناير الماضي مسجلا 14458 نقطة، ثم ارتفع بعد ذلك إلى 3ر15 ألف نقطة، ليتراجع مجددا اليوم لأقل من 15 ألف نقطة.الأسهم الأوروبية تتراجع وسط مخاوف من أزمة مصرفية أخرى.

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