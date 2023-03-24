تراجع حاد لأسعار النفط

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجلت أسعار النفط تراجعا حادا اليوم الجمعة وسط تراجع أسهم البنوك الأوروبية، وبعد أن قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم إن إعادة ملء احتياطي البترول الاستراتيجي الأمريكي قد تستغرق أعواما مما يقوض توقعات الطلب.

وبحلول الساعة 1031 بتوقيت جرينتش انخفضت سعر خام برنت 2.50 دولار أو 3.3 بالمئة إلى 73.41 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2.47 دولار أو 3.5 بالمئة إلى 67.49 دولار للبرميل.

ولا يزال الخامان، اللذان انخفضا نحو واحد بالمئة أمس الخميس، في طريقهما إلى تسجيل زيادة أسبوعية طفيفة بعد أكبر انخفاض أسبوعي خلال شهور في الأسبوع الماضي بسبب أزمة القطاع المصرفي ومخاوف من ركود محتمل.

وتراجعت أسهم البنوك في أوروبا مع تضرر دويتشه بنك ومجموعة (يو.بي.إس) بشدة من المخاوف من أن أسوأ المشاكل في القطاع منذ الأزمة المالية عام 2008 لم يتم احتواؤها بعد.

وأدت قوة الدولار، الذي ارتفع 0.6 بالمئة مقابل العملات الأخرى اليوم الجمعة، إلى تشجيع عمليات البيع. ومن شأن قوة الدولار أن تجعل النفط الخام أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال ستيفن برينوك المحلل لدى بي.في.إم للوساطة في النفط "عدم شراء الخام من أجل ملء احتياطي البترول الاستراتيجي يمثل ضربة كبيرة لتوقعات الطلب على النفط".

وأعلن البيت الأبيض في أكتوبر أنه سيعيد شراء النفط لاحتياطي النفط الاستراتيجي عندما تصبح الأسعار في نطاق 67-72 دولارا للبرميل أو أدنى من ذلك.

وقالت جرانهولم لأعضاء مجلس النواب أمس الخميس إنه سيكون من الصعب الاستفادة من أسعار النفط المنخفضة هذا العام لزيادة المخزونات التي وصلت حاليا إلى أدنى مستوى منذ عام 1983 بعد مبيعات بتوجيهات من الرئيس جو بايدن في العام الماضي.

وكبحت قوة توقعات الطلب من الصين التراجعات، إذ قالت مجموعة جولدمان ساكس إن الطلب على السلع الأولية يرتفع في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، مع تجاوز الطلب على النفط 16 مليون برميل يوميا.

وفي الوقت نفسه قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن خفض إنتاج روسيا النفطي 500 ألف برميل يوميا المعلن سابقا سيكون من مستوى الإنتاج البالغ 10.2 ملايين برميل يوميا في فبراير، حسبما ذكرت وكالة ريا نوفوستي للأنباء.

ويعني ذلك أن روسيا تهدف إلى إنتاج 9.7 ملايين برميل يوميا في الفترة من مارس إلى يونيو.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز