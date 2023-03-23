النفط يرتفع إلى أعلى مستوى في أسبوع مع انخفاض الدولار

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار النفط بنحو 2 بالمئة إلى أعلى مستوى في أسبوع الأربعاء إذ انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة رفعا طفيفا متوقعا لكنه لمح إلى أنه على وشك إيقاف الزيادات المستقبلية مؤقتا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.37 دولار أو 1.8 بالمئة إلى 76.69 دولار للبرميل عند التسوية، بينما أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي التعاملات مرتفعا 1.23 دولار أو 1.8 بالمئة إلى 70.90 دولار.

وهذا أعلى مستوى للخامين عند الإغلاق منذ 14 مارس.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية لكنه أشار إلى أنه على وشك التوقف مؤقتا عن رفع تكاليف الإقراض لمستويات أعلى في ظل الاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية والتي حفزها انهيار بنكين أمريكيين.

وقال محللون في شركة استشارات الطاقة (ريتربوش آند أسوسيتس) للعملاء في مذكرة "لم يقدم رفع بنك الاحتياطي الاتحادي لسعر الفائدة اليوم بمعدل 25 نقطة أي مفاجأة، لكن اللغة المصاحبة أدت إلى بعض الزيادة في شهية المخاطرة التي تسربت بسهولة إلى ساحة النفط".

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى له منذ الثاني من فبراير مقابل سلة من العملات الأخرى مما يدعم الطلب على النفط من خلال جعل الخام أرخص للمشترين من حاملي العملات الأخرى.

وتجاهلت أسواق النفط البيانات الأسبوعية لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي أظهرت ارتفاع مخزونات النفط الخام 1.1 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى في 22 شهرا.

وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية منذ ديسمبر ، مما أدى إلى زيادة المخزونات إلى أعلى مستوياتها منذ مايو 2021. وفي غضون ذلك تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي بأكثر مما توقعه المحللون.

وتراجعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ 2021 وسط مخاوف من أن يؤدي اضطراب القطاع المصرفي إلى ركود عالمي وخفض الطلب على النفط.

وساعد انتشال بنك كريدي سويس من محنته في مطلع هذا الأسبوع على انتعاش أسعار النفط.

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