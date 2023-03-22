ارتفاع أسعار الذهب عن أقل مستوياتها منذ 6 أسابيع

المصدر: د ب أ

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ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب بشدة خلال تعاملات اليوم الأربعاء بعد تراجعها أمس إلى أقل مستوياتها منذ حوالي 6 أسابيع، على خلفية تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى.

وارتفع سعر الذهب بمقدار 50ر8 دولار أي بنسبة 4ر0% إلى 60ر1949 دولار للأوقية تسليم أبريل المقبل. كما ارتفع سعر الفضة بمقدار 361ر0 دولار إلى 786ر22 دولارا للأوقية تسليم مايو المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0505ر0 دولار إلى 0445ر4 دولار للرطل تسليم مايو المقبل.

في الوقت نفسه تراجع مؤشر سعر الدولار إلى 98ر102 نقطة، قبل أن يستعيد جزءا من خسائره لينهي التعاملات عند مستوى 08ر103 نقطة بانخفاض قدره 17ر0 نقطة عن مستواه أمس.

يأتي ذلك في حين أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) اليوم مجددا رفع سعر الفائدة بمقدار 25ر0 نقطة مئوية ليتراوح بين 74ر4% و5%.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة التاسعة على التوالي التي يرفع فيها المجلس سعر الفائدة، ولكنه واصل في ذلك مساره المعتدل.

واضطر المجلس في قراره مراعاة الموازنة بين تهدئة المخاوف في القطاع المصرفي ومكافحة أسعار المستهلكين المرتفعة.

ورفع البنك سعر الفائدة العام الماضي بمقدار 75ر0 نقطة مئوية عدة مرات، ولكنه أبطأ الوتيرة مؤخرا حيث رفع سعر الفائدة بواقع 25ر0 نقطة مئوية في فبراير الماضي.

وتفيد أحدث البيانات بأن التضخم في أمريكا، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، آخذ في التراجع.

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