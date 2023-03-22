مارفيل تكنولوجي تعتزم تسريح 4% من موظفيها

المصدر: د ب أ

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قالت مصادر مطلعة إن شركة التكنولوجيا الأمريكية مارفيل تكنولوجي تعتزم تسريح حوالي 320 موظفا بما يعادل 4% من إجمالي قوة العمل لديها، نتيجة تباطؤ قطاع أشباه الموصلات في العالم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مارفيل تنضم إلى العديد من شركات صناعة الرقائق الإلكترونية مثل إنتل كروب وميكرون تكنولوجي في خفض العمالة.

واضطر العديد من شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى التي توسعت في التوظيف أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد نتيجة ازدهار القطاع، إلى شطب آلاف الوظائف أو تجميد التوظيف نتيجة انكماش أنشطتها الاقتصادية عقب انحسار الجائحة.

ومن الشركات التي سرحت عشرات الآلاف من الموظفين خلال العام الماضي مايكروسوفت وأمازون وتويتر إلى جانب ألفا بيت المالكة لشركة خدمات الإنترنت جوجل.

وأنهى سهم مارفيل تعاملات أمس الرسمية بتراجع قدره 78ر0% أي بنسبة 93ر1% إلى 13ر41 دولار، في حين تراجع السهم بعد انتهاء التعاملات الرسمية بمقدار 07ر0 دولار أي بنسبة 17ر0%.

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