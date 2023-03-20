أسعار القمح تتراجع مع تجديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

المصدر: د ب أ

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تراجعت أسعار القمح في مستهل تعاملات الأسبوع الجديد اليوم الاثنين مع تجديد اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر الموانئ الرئيسية للبحر الأسود، رغم استمرار الخلاف بين روسيا وأوكرانيا بشأن مدة التجديد.

وقال أوليكسندر كوبراكوف وزير البنية التحتية الأوكراني مطلع الأسبوع الحالي إنه تم تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية لمدة 120 يوما، لكن روسيا ومسؤول تركي قالا إن التمديد لمدة 60 يوما فقط.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الاتفاق يسمح لكل من روسيا أوكرانيا بتصدير إنتاجهما من القمح والذرة الذي تراجعت أسعاره اليوم أيضا.

وأدت الحرب الروسية الأوكرانية لارتفاع أسعار القمح في السوق العالمية إلى مستويات قياسية خلال النصف الأول من العام الماضي، قبل أن تتراجع الأسعار بعد توسط الأمم المتحدة وتركيا من أجل التوصل إلى اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية والروسية.

وتراجع سعر العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو بنسبة 1.7% إلى 6.985 دولار لكل بوشيل حتى الساعة 1:49ظهرا بتوقيت سنغافورة، بعد تسجيله في الأسبوع الماضي أول ارتفاع أسبوعي منذ أوائل فبراير الماضي. كما تراجع سعر الذرة بنسبة 1.1% إلى 6.275 دولار لكل بوشيل وذلك لأول مرة منذ 5 أيام تداول.

وقال دينس فوزينسنسكي المحلل الاقتصادي في رابوبنك جروب أمس إنه رغم تراجع الأسعار اليوم، فإن الخلاف بين روسيا وأوكرانيا بشأن مدة تجديد اتفاق تصدير الحبوب يمكن أن يضيف خطورة إضافية إلى سوق الحاصلات في العالم، مضيفا أنه إذا استمر تمديد الاتفاق 60 يوم فقط، فسينتهي قبيل موسم حصاد محصول الشتاء في أوكرانيا.



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