الذهب ينخفض من أعلى مستوى له في عام

المصدر: رويترز

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انخفضت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها منذ مارس من العام الماضي خلال تعاملات متقلبة اليوم الاثنين إذ تعافت أسواق الأسهم وعائدات سندات الخزانة بفعل جهود البنوك المركزية العالمية لتعزيز الثقة في القطاع المالي.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1977.18 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1757 بتوقيت جرينتش، بعد تراجعه بما يزيد على واحد بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة لتسجل 1982.80 دولار عن التسوية.

وفي محاولة لدعم القطاع المصرفي، تحركت البنوك المركزية الكبرى أمس الأحد لتعزيز تدفق السيولة في جميع أنحاء العالم.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة لتحوم قرب أعلى مستوياتها خلال الجلسة، في حين تعافت الأسهم مجددا على إثر إنقاذ بنك كريدي سويس مما ساعد على تهدئة بعض المخاوف من وقوع أزمة مصرفية أكبر في الولايات المتحدة.

وكانت أسعار الذهب قد صعدت بما يزيد على 100 دولار بعد انهيار بنك سيليكون فالي ومقره الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.50 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 986.27 دولار، ونزل البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1413.08 دولار.

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