على خطى «أمازون».. شركة سويدية تشطب آلاف الوظائف

المصدر: د ب أ

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أعلنت شركة سويدية شطب آلاف الوظائف، على غرار ما قررته شركة أمازون بتسريح 9 آلاف موظف.

وأعلنت إليكترولوكس، شركة الأجهزة المنزلية متعددة الجنسيات، اليوم، عزمها إلغاء 3800 وظيفة بدوام كامل كجزء من برنامجها لخفض التكاليف.

وأوضحت الشركة أنها انفصلت عن مستشاريها الخارجيين، مشيرةً إلى أن هذا سيؤثر في 1900 وظيفة بدوام كامل.

يُذكر أن الشركة كانت تعاني انخفاض الطلب وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وتسعى الشركة، هذا العام والعام المقبل، إلى توفير ما مجموعه 11-12 مليار كرونة سويدية (1.06-1.15 مليار دولار).

وتبيع الشركة أجهزة منزلية في 120 دولة، ويعمل لديها 52 ألف موظف في أنحاء العالم.

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