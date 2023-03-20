الذهب يستعيد بعض بريقه بعد عودة المخاوف للقطاع المصرفي العالمي

المصدر: رويترز

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استعادت أسعار الذهب بعض المكاسب اليوم الاثنين ومحت جزءا من الخسائر التي سجلتها في وقت سابق وسط عودة المخاوف بشأن القطاع المصرفي العالمي إلى الواجهة على الرغم من جهود الإنقاذ الذي يبذلها بنك (يو.بي.إس) للاستحواذ على منافسه كريدي سويس لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية بشكل أوسع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1988.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0624 بتوقيت جرينتش، بعد تراجعه بواحد في المئة في وقت سابق من الجلسة. وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا في المئة إلى 1994.10 دولار.

ووافق (يو.بي.إس) أمس الأحد على شراء كريدي سويس مقابل 3.23 مليار دولار وتحمل خسائر تصل إلى 5.4 مليار دولار في صفقة مدعومة بضمان سويسري ضخم.

وتأثر بنك كريدي سويس بأزمة آخذة في الاتساع أعقبت انهيار بنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة، وارتفع الذهب على إثر ذلك بأكثر من ثمانية بالمئة أو 160 دولارا وسط ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن.

وزاد الدولار 0.1 بالمئة مما يجعل المعدن الأصفر باهظ التكلفة للمشترين في الخارج.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 22.43 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.8 بالمئة إلى 968.39 دولار، ونزل البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1412.48 دولار.

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